Coordenadora do ministério da Saúde que pediu demissão foi responsável por revogaço na área de saúde mental

247 - A coordenadora-geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde, Maria Dilma Alves Teodoro, que pediu exoneração do cargo, foi a responsável pela elaboração das planilhas que visam revogar 99 portarias que tratam das políticas públicas de saúde mental no Brasil.

De acordo com reportagem do jornalista Guilherme Amado, da revista Época,Maria Dilma foi a autora do documento, datado de 4 de novembro, que lista as portarias passíveis de revogação e que regulam as politicas de saúde mental em uso no Brasil desde os anos 90.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse que irá pautar imediatamente um projeto para derrubar a iniciativa, caso o governo Jair Bolsonaro insista em leva-la adiante. A bancada de oposição também pediu esclarecimento formais ao ministério pretende convocar o formalmente o responsável pela pasta, general Eduardo Pazuello.

