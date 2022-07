Coronel diz ter 'nojo' de Bolsonaro e 'receio que o Exército seja uma instituição à semelhança dos militares do governo'

Apoie o 247

247 - O coronel da reserva Marcelo Pimentel publicou nesse domingo (10) postagens no Twitter em crítica a Jair Bolsonaro (PL), ex-capitão do Exército. "Nojo da pessoa que preside meu País; desprezo por quem participa de seu governo; repúdio político por quem ainda hoje o apoia", escreveu Pimentel.

O militar disse ter "receio que o Exército, por intermédio da maioria de seus integrantes, seja transformado numa instituição à imagem e semelhança dos atuais oficiais que governam o País".

O coronel afirmou que Bolsonaro é uma pessoa "despreparada, inepta, incompetente, desumana, extremamente grosseira e mal educada".

Crime político

Pimentel fez as postagens no mesmo dia em que o guarda municipal Marcelo Arruda foi assassinado pelo bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, em Foz do Iguaçu (PR). Guaranho passou de carro em frente ao local da festa de aniversário do militante do PT e começou a gritar "Aqui é Bolsonaro" e "mito".

O jornalista do 247 Joaquim de Carvalho defendeu que Bolsonaro seja denunciado pelo crime.

- ASCO em escutar sua voz ou a pronúncia de seu nome;



- VERGONHA de que essa figura tenha um dia passado pela mesma Academia Militar que formou a mim e a tantos outros valorosos oficiais do EXÉRCITO BRASILEIRO;



- MELANCOLIA em ver boa parte dos oficiais de minha geração - companheiros de turma, ex-comandantes e ex-subordinados - participando de um governo chefiado por pessoa política e intelectual// despreparada, inepta, incompetente, desumana, extremamente grosseira e mal educada;

+ — Marcelo Pimentel JS (@marcelopjs) July 11, 2022

- RECEIO q o Exército, por intermédio da maioria de seus integrantes, seja transformado numa instituição à imagem e semelhança dos atuais oficiais q governam o País, especialmente do capitão e dos generais-políticos q comandavam, chefiavam e guaiavam o EB...até outro dia; e — Marcelo Pimentel JS (@marcelopjs) July 11, 2022

…aproveitadores de nova ocasião p/manutenção do Partido Militar no poder, agravando os processos de politização das Forças Armadas(FA)/dos militares e de militarização da política/sociedade - ambos nocivos p/as FA e o 🇧🇷 hoje, amanhã e SEMPRE.



Marcelo Pimentel JS — Marcelo Pimentel JS (@marcelopjs) July 11, 2022

