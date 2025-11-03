Corpos de pessoas assassinadas em chacina no Rio são liberados e perícia do IML é encerrada

247 - Todos os 117 corpos de pessoas assassinadas na chacina realizada pelo governo do Rio de Janeiro nos complexos da Penha e do Alemão foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) para sepultamento. O procedimento foi acompanhado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, a perícia do IML foi oficialmente encerrada, marcando o fim da etapa de reconhecimento das vítimas. O trabalho incluiu o apoio da Defensoria na solicitação de isenção de taxas de sepultamento para parentes de baixa renda, especialmente nos cemitérios municipais.

Identificação e sepultamentos

Entre os mortos, 109 já foram identificados. Segundo a Defensoria, 42 deles possuíam mandados de prisão em aberto, embora nenhum tenha sido denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) no inquérito que embasou a operação. Até o último sábado, ao menos 40 corpos haviam sido sepultados, a maioria no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte da capital fluminense.

Muitos dos mortos eram oriundos de outros estados, como Bahia, Pará e Espírito Santo, o que prolongou o processo de identificação no IML. Durante os dias que sucederam a operação — considerada a mais letal da história do Rio —, mães e familiares se aglomeraram em busca de notícias e reconhecimento dos parentes desaparecidos.