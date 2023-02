Corregedor do TSE rejeita pedido de Bolsonaro para retirar minuta do golpe de investigação

A decisão ainda terá de ser votada no plenário do Tribunal Superior Eleitoral edit

247 - O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, rejeitou nesta terça-feira (7) um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para excluir de uma investigação a 'minuta do golpe' encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. A decisão ainda terá de ser votada no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Passado o pleito, a diplomação e até a posse do novo Presidente da República, atos desabridamente antidemocráticos e insidiosas conspirações tornaram-se episódios corriqueiros”, disse Gonçalves no despacho.

“São armas lamentáveis do golpismo dos que se recusam a aceitar a prevalência da soberania popular e que apostam na ruína das instituições para criar um mundo de caos onde esperam se impor pela força".

A investigação em questão é sobre a reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores, em junho de 2022, na qual o então ocupante do Palácio do Planalto divulgou informações falsas a respeito do sistema de votação brasileiro.

