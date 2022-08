Corregedoria decide não investigar juiz que defendeu um golpe de Estado

O juiz federal Marlos Melek estava entre os empresários bolsonaristas que defenderam um golpe no Brasil edit

247 - A Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR) decidiu que não investigará o juiz federal Marlos Melek pela participação dele em um grupo de WhatsApp pró-golpe. O magistrado estava entre os empresários bolsonarista que defenderam um golpe de Estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganha a eleição em outubro.

"Com as informações presentes, a corregedoria não possui elemento objetivo para abrir procedimento disciplinar em relação ao magistrado" disse o órgão, em nota enviada à coluna de Mônica Bergamo, publicada nesta sexta-feira (19).

Entidades jurídicas enviaram nesta sexta um documento ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pedindo a investigação do magistrado.

Deputados federais do PT pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que os responsáveis pela defesa de um golpe no Brasil sejam incluídos no inquérito das fakes news.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) pediu ao Supremo a prisão dos empresários.

