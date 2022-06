"Corrupção também é marca deste governo", diz Simone Tebet sobre prisão do ex-ministro Milton Ribeiro

Apoie o 247

247 - A senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à Presidência da República, usou as redes sociais para comentar a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro em meio a uma operação da Polícia Federal que apura desvios e irregularidades na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da da Educação (FNDE). Em uma série de tuítes, a parlamentar afirmou que a “corrupção também é marca desse governo” e que a” prisão preventiva do ex-ministro e de lobistas por suspeita de corrupção revela todo desmando que virou a Educação neste governo”.

“Corrupção também é marca desse governo. Nas vacinas, na educação, no orçamento secreto. O Brasil precisa de um novo caminho. É possível fazer diferente”, postou Tebet em sua conta na rede social. “

A prisão preventiva do ex-ministro e de lobistas por suspeita de corrupção revela todo desmando que virou a Educação neste governo. O que deveria ser prioridade nacional e política de Estado, virou manchete policial”, escreveu na sequência.

Milton Ribeiro foi um dos alvos principais da Operação Acesso Pago, deflagrada nesta quarta-feira (22) pela Polícia Federal. Ao todo, os agentes federais envolvidos na ação cumpriram cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão nos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal.

O ex-ministro é investigado pelos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.

Veja a postagem de Simone Tebet.

Corrupção também é marca desse governo. Nas vacinas, na educação, no orçamento secreto. O Brasil precisa de um novo caminho. É possível fazer diferente.

