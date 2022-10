Crítico histórico do PT, Marco Antonio Villa apoia Lula e Haddad (vídeo)

Eleito deputado federal por São Paulo, Marco Antonio Villa (Cidadania) afirmou que, se Jair Bolsonaro for eleito, será o fim do Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - Crítico histórico do PT, historiador, comentarista e agora eleito deputado federal por São Paulo, Marco Antonio Villa (Cidadania) defendeu apoio ao ex-presidente Lula (PT) para presidente e Fernando Haddad (PT) para o governo paulista, seguindo a política de seu partido.

De acordo com ele, se Bolsonaro for eleito, será o fim do Brasil. Confira.

Posicionamento de um dos críticos mais ferrenhos do PT, Marco Antônio Villa 👇🏼pic.twitter.com/PrV0y097Oo October 5, 2022

O Cidadania, partido de Villa e Roberto Freire , declarou apoio a Lula apesar de estar numa federação com o PSDB.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.