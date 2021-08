Crivella se reúne com Mourão e agradece apoio à Universal em Angola

247 - O ex-prefeito do Rio de Janeiro e bispo da Igreja Universal, Marcelo Crivella, foi recebido nesta terça-feira (10) pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. No encontro, o primeiro tratou de agradecer o general pelo apoio nas tentativas de resolução da crise entre a igreja e o governo de Angola.

Diversos membros da Universal foram denunciados em Angola por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. Voltando do país africano, em julho, Mourão pediu "pacificação".

A instituição foi expulsa do país após as denúncias. O governo brasileiro tem sido cobrado pela Universal e pela bancada evangélica para se engajar na defesa da instituição no país africano.

“Vim agradecer como membro da Igreja Universal pelo apoio que nos deu em Angola. Vários brasileiros, casais saíram da Angola. Para um país amigo, é algo que realmente nos machuca muito, de tal maneira que vim agradecer a visita que o vice-presidente fez lá em Angola e a intercessão que fez por nós”, disse Crivella a jornalistas. (Com informações do Poder360).

