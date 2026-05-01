CUT reforça 1º de Maio como símbolo de luta dos trabalhadores

247 - O 1º de Maio segue sendo um marco de mobilização coletiva no Brasil, com a atuação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na organização de atos em diversas cidades e na defesa de direitos diante das transformações no mundo do trabalho. A data, que simboliza a luta histórica da classe trabalhadora, ganha novos contornos em 2026, com pautas voltadas à redução da jornada, regulamentação de aplicativos e combate à precarização.

De acordo com informações divulgadas pela CUT, a central sindical mantém papel central na construção do Dia do Trabalhador como um momento de mobilização nacional, reunindo sindicatos e movimentos sociais para apresentar reivindicações e fortalecer a organização coletiva.

Origem histórica do 1º de Maio

O 1º de Maio remonta às lutas operárias do final do século XIX, período marcado pela expansão do capitalismo industrial e por condições de trabalho extremamente precárias. Trabalhadores enfrentavam jornadas superiores a 14 horas diárias, sem direitos básicos ou descanso adequado.

Em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, milhares de trabalhadores iniciaram uma greve geral exigindo a redução da jornada para oito horas. Dias depois, um protesto na Praça Haymarket terminou com repressão policial, deixando mortos e feridos. Lideranças operárias foram presas e condenadas, tornando-se símbolo internacional da luta trabalhista.

A partir de 1889, organizações internacionais instituíram oficialmente o 1º de Maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores, consolidando a data como um momento de reivindicação por melhores condições de vida e trabalho em diversos países.

A luta no Brasil

No Brasil, a organização da classe trabalhadora ganhou força no início do século XX. Em 1917, uma greve geral em São Paulo mobilizou cerca de 50 mil operários, que protestavam contra a carestia e as condições precárias de trabalho. A repressão foi intensa, mas o movimento marcou a consolidação da presença operária no cenário político nacional.

Com o passar das décadas, a mobilização garantiu conquistas relevantes, como o reconhecimento oficial do 1º de Maio em 1924, além da criação do salário mínimo e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estruturaram a proteção social no país. Mesmo durante a ditadura militar, sindicatos sofreram perseguições, mas mantiveram a organização e a resistência.

Greves do ABC e criação da CUT

A retomada do protagonismo da classe trabalhadora ocorreu no fim da década de 1970, com as greves dos metalúrgicos no ABC paulista. Em 1979, cerca de 150 mil trabalhadores participaram de paralisações contra o arrocho salarial durante o governo do general João Batista Figueiredo.

O movimento foi liderado pelo então metalúrgico e hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com assembleias realizadas no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Mesmo sob repressão, a mobilização fortaleceu o novo sindicalismo e abriu caminho para a fundação da CUT, em 1983.

Mobilização em 2026 e principais pautas

Em 2026, a CUT reforça o 1º de Maio como um dos principais momentos de mobilização nacional, articulando atos em diversas cidades e reunindo diferentes setores em torno de uma agenda comum.

Entre as principais reivindicações estão a redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1, considerada estratégica para melhorar a qualidade de vida, e a regulamentação do trabalho por aplicativos, diante da ausência de direitos. A central também destaca o combate à pejotização e às fraudes trabalhistas, além do fortalecimento das negociações coletivas.

A pauta inclui ainda a garantia do direito à negociação coletiva para servidores públicos, a valorização do salário mínimo e ações para enfrentar as desigualdades sociais. A CUT também incorpora o combate ao feminicídio como parte de sua agenda, ampliando a defesa da vida das mulheres no contexto sindical.

Desafios do trabalho contemporâneo

As transformações recentes no mercado de trabalho têm ampliado a informalidade e reduzido a proteção social, impondo novos desafios à organização sindical. O avanço das plataformas digitais e das formas precárias de contratação tem exigido respostas estruturais.

Diante desse cenário, a CUT defende a implementação de políticas públicas que ampliem direitos e garantam proteção aos trabalhadores, com ênfase na regulação das novas formas de trabalho e no fortalecimento da negociação coletiva.

Atualidade da luta trabalhista

Mais de um século após as primeiras mobilizações operárias, o 1º de Maio permanece como símbolo de luta e organização coletiva. Em 2026, a mobilização nas ruas reforça a importância da participação ativa dos trabalhadores na defesa de direitos e na busca por melhores condições de vida e trabalho.