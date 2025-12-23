Damares Alves anuncia representações à PGR, TCU e Senado contra Moraes

247 - A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) usou as redes sociais para afirmar o que classificou como “o maior escândalo de corrupção da história do Brasil”, envolvendo o Banco Master, o Banco Central e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

No texto, Damares afirma que reportagem publicada pela jornalista Malu Gaspar, do O Globo, aponta que “várias fontes ligadas ao presidente do BC e ao ministro confirmam que Moraes tratou do assunto ao menos quatro vezes para tratar do Banco Master”. Segundo ela, nessas conversas, o ministro teria manifestado apoio ao banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

De acordo com a senadora, o próprio ministro teria relatado a um interlocutor que “gostava de Vorcaro” e que o Banco Master estaria sendo alvo de resistência por “estar tomando espaço dos grandes bancos”.

Damares também destaca que, naquele momento, “já se sabia em Brasília que havia um racha entre diretores do BC sobre decretar ou não intervenção no Master”. A senadora sustenta que esse contexto tornaria a atuação do ministro ainda mais sensível do ponto de vista institucional.

A senadora anuncia medidas formais para apuração do caso. “Vou entrar com representação na PGR, no TCU, no Senado e em todos os lugares para que isso não deixe de ser apurado”, escreveu. Ela também defende o afastamento imediato do ministro das funções judiciais: “O ministro deveria ser imediatamente afastado das funções de juiz, pois pode pressionar politicamente para livrar ele e Vorcaro”.

Outro ponto citado por Damares é a relação profissional entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes. Segundo a senadora, “o presidente do Banco Master contratou o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes por R$ 129 milhões para, inclusive, representar a instituição financeira junto ao Banco Central”.