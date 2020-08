Damares pede que PF investigue vazamento de dados pessoais de menina de dez anos estuprada pelo tio

Ministra da Mulher, Damares Alves, pediu que a PF abra inquérito para investigar o vazamento de dados pessoais da menina de dez anos que ficou grávida após ser estuprada pelo tio no Espírito Santo. MP-ES suspeita que vazamento tenha sido feito por assessores de Damares edit

247 - A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, pediu que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar o vazamento de dados pessoais da menina de dez anos que ficou grávida após ser estuprada pelo tio no Espírito Santo.

Os dados da criança foram divulgados nas redes sociais pela extremista bolsonarista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, ex-funcionária do ministério. O Ministério Público do Espírito Santo suspeita que as informações foram repassadas por assessores de Damares.

Nas postagens, a militante de extrema direita divulgou o nome do hospital que realizaria a interrupção da gravidez, que havia sido autorizado pela Justiça, além de informações sobre o médico responsável pela realização dos procedimentos. A divulgação das informações causou transtornos e tumultos em frente à unidade hospitalar provocados por manifestantes contrários ao aborto.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o pedido de investigação feito por Damares teria sido encaminhado diretamente ao ministro da Justiça, André Mendonça. Nesta quarta-feira (19), deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) protocolou requerimento visando convocar a ministra para prestar esclarecimentos à Câmara sobre o vazamento das informações.

