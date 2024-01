Damares trata como perseguição religiosa tributação de empresários da fé

Apoie o 247

247 - A senadora bolsonarista Damares Alves (Republicanos-PR) foi às redes sociais defender os empresários da fé, que obtêm lucros exorbitantes no Brasil, especialmente no setor de igrejas evangélicas.

A declaração vem após a Receita Federal revogar uma decisão do governo Jair Bolsonaro, que havia instituído a isenção tributária sobre os salários de ministros de confissão religiosa, a exemplo dos pastores.

Em postagem na plataforma social X (antigo Twitter), a ex-ministra de Bolsonaro, que é evangélica, disse que o grupo é alvo de 'perseguição' e atacou o presidente Lula, comparando o governo federal à Nicarágua, onde padres católicos sofrem de repressão estatal.

Ela também prometeu retaliar para continuar a beneficiar as igrejas e restaurar a política de Jair Bolsonaro que favorece os pastores evangélicos. A isenção, concedida em agosto de 2022, é investigada pelo TCU por “possível desvio de finalidade e ausência de motivação”.

Começou! Nós avisamos que de uma forma ou de outra a perseguição viria. Por enquanto é a isenção, mas temos países aqui em nosso continente liderados pela esquerda onde líderes religiosos estão sendo presos e até mesmo expulsos. Aqui no Brasil já somos quase 50% de evangélicos, não vão nos expulsar, mas com certeza vão tentar fazer nossos dias bem difíceis Mas segue um recado: O Coliseu não parou a Igreja. A Perseguição não parou a Igreja. Os leões não pararam a Igreja do Senhor! Portanto, aqui e agora nada vai deter o povo da cruz. Durante a reforma tributária eu conduzi, com o apoio dos pastores, todos os debates sobre isenção de impostos para templos religiosos. Vou continuar atenta a este tema. A igreja evangélica precisa ser respeitada no Brasil.

