Damous: Transparência Internacional não tem credibilidade e autoridade moral

247 - O Secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, foi às redes sociais repudiar o relatório da ONG estrangeira lavajatista Transparência Internacional, que atacou o governo Lula e sugeriu que o Brasil supostamente teria piorado suas medidas de combate à corrupção em 2023.

"Estou com uma lupa procurando a credibilidade da tal Transparência Internacional, que de transparente nada tem. Com que autoridade pode medir corrupção, de seja lá quem for, uma entidade que se mancomunou com a Lava Jato e que iria gerir o fundo bilionário do Dallagnol?", escreveu Damous em postagem na plataforma social X (antigo Twitter). >>> SAIBA MAIS: Deltan planejou usar ONG para receber prêmio, abastecer fundo e evitar impostos

Juristas pediram investigações contra a Transparência Internacional após a revelação de que a entidade estrangeira foi ligada a integrantes da Operação Lava Jato, agindo de forma contrária aos interesses nacionais. Segundo informações publicadas em 4 de agosto pelo Consultor Jurídico, a ONG "tentou ser sócia dos lavajatistas no desvio e apropriação de fundos totalizando R$ 4,8 bilhões oriundos de acordos de leniência firmados com a Petrobrás e a JBS".

