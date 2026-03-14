Daniel Vorcaro multiplicou investimento em 116 vezes em 24 horas

247 - Uma operação financeira realizada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro chamou a atenção por registrar uma valorização extraordinária em apenas um dia. Segundo dados apresentados em sua declaração de Imposto de Renda de 2024, ele comprou cotas de um fundo de investimento por cerca de R$ 2,5 milhões e as vendeu menos de 24 horas depois por R$ 294,5 milhões, multiplicando o valor inicial em 116 vezes.

A informação foi revelada em reportagem da Folha de S.Paulo, que teve acesso aos documentos encaminhados por Vorcaro à CPI do Crime Organizado. De acordo com os registros, a transação ocorreu no fim de dezembro de 2023 e gerou uma valorização instantânea de 11.472%.

Compra e venda em apenas um dia

Os documentos indicam que, no dia 27 de dezembro de 2023, Vorcaro adquiriu cotas do Hans 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia por aproximadamente R$ 2,544 milhões. No dia seguinte, 28 de dezembro, as mesmas cotas foram vendidas ao Itabuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia por R$ 294,5 milhões.Não foi a única operação de valorização acelerada envolvendo o mesmo fundo. Em outra transação realizada meses antes, 31 de maio de 2023, Vorcaro comprou cotas do Hans 2 por R$ 10 milhões. Apenas uma semana depois, em 7 de junho, vendeu essas mesmas cotas por R$ 160 milhões ao Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I.Tanto o Itabuna quanto o Astralo integram um conjunto de fundos administrados pela Reag e associados ao Banco Master, instituição controlada por Daniel Vorcaro. Segundo a reportagem, ambos os fundos foram posteriormente liquidados pelo Banco Central.

Defesa não comenta valorização

Procurada pela Folha de S.Paulo para explicar a valorização das cotas em períodos tão curtos, a defesa de Vorcaro afirmou que não comentaria o assunto. Em nota enviada ao jornal na quinta-feira (12), os advogados declararam apenas que “não vão se manifestar sobre o tema”.

Entre os questionamentos feitos à defesa estavam os motivos para o aumento expressivo do valor das cotas e quais ativos compunham o fundo Hans 2 que poderiam justificar cifras tão elevadas. Também foi perguntado se havia relação societária entre os fundos Hans 2, Astralo e Itabuna ou empresas vinculadas ao grupo Master.

Investigação aponta suspeita de esquema com fundos

Investigações da Polícia Federal indicam que o uso de camadas de fundos de investimento teria sido um dos mecanismos utilizados para transferir recursos do Banco Master para Vorcaro, familiares e aliados. Segundo os investigadores, esse tipo de estrutura permitiria inflar artificialmente os valores das cotas, sem ativos que justificassem a valorização registrada.As duas operações descritas na declaração de Imposto de Renda resultaram em lucro de R$ 441,9 milhões, valor que representa parte dos ganhos de capital informados por Vorcaro ao Fisco em 2024. No total, os ganhos de capital declarados naquele ano somaram R$ 631,6 milhões.

Crescimento acelerado do patrimônio

Os documentos enviados à CPI mostram também a evolução patrimonial do ex-banqueiro ao longo da última década. Em 2016, Vorcaro declarou rendimentos de pouco mais de R$ 52 milhões — cerca de R$ 82,8 milhões em valores atualizados.Já em 2024, seus rendimentos anuais chegaram a R$ 570 milhões, enquanto o patrimônio declarado à Receita Federal ultrapassou R$ 2,6 bilhões. Em 2015, esse patrimônio era de apenas R$ 2,9 milhões, segundo os dados apresentados ao colegiado parlamentar.

STF mantém prisão preventiva

Na esfera judicial, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira (13) para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte, sistema em que os ministros registram seus votos eletronicamente.Os magistrados analisam a decisão do ministro André Mendonça, que determinou a segunda prisão de Vorcaro em 4 de março. A sessão virtual segue aberta até a próxima sexta-feira (20).O ministro Dias Toffoli não participa do julgamento, após declarar-se suspeito por razões de “foro íntimo”.