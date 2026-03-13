Vorcaro se machucou dando socos na parede após STF manter prisão

247 - O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, precisou ser atendido por equipe médica no presídio federal de Brasília onde está detido após se machucar ao dar socos na parede da cela. O episódio ocorreu logo depois que ele tomou conhecimento da decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que formou maioria para manter sua prisão preventiva. A informação foi publicada nesta sexta-feira (13) pela coluna Radar.

A reação de Vorcaro não se limitou à agressão física contra a parede. O empresário também teria gritado nomes de políticos e autoridades com quem manteve vínculos financeiros ao longo de sua trajetória — pessoas que, na avaliação dele, não estariam tomando nenhuma providência para ajudá-lo a sair da prisão.

STF mantém prisão e Vorcaro troca de advogado

A decisão do STF que abalou o banqueiro foi acompanhada de uma mudança significativa em sua estratégia jurídica. Na mesma sexta-feira (13), Vorcaro passou a ser representado por um novo advogado — movimento que, no meio jurídico, é lido como sinal de que o ex-dono do Banco Master pode estar se preparando para negociar um acordo de delação premiada com as autoridades.

A troca de defesa, combinada com o estado emocional relatado por pessoas próximas ao empresário, indica que Vorcaro enfrenta um momento de pressão intensa — tanto no campo jurídico quanto no plano pessoal. A manutenção da prisão pelo STF fechou, ao menos por ora, a porta de saída mais imediata que ele e sua equipe buscavam.

Um banqueiro preso e nomes no ar

O detalhe dos gritos dentro da cela, relatado por interlocutores da defesa à coluna Radar, adiciona uma camada política ao caso. O fato de Vorcaro ter mencionado em voz alta nomes de figuras públicas com quem teria tido relacionamento financeiro — e que não estariam agindo em seu favor — abre um flanco de especulação sobre quem são essas pessoas e qual seria a natureza dessas relações.

Por ora, os nomes citados pelo banqueiro dentro do presídio não foram revelados publicamente. Mas a informação, por si só, alimenta o cenário em que uma eventual delação premiada de Vorcaro poderia ter alcance significativo, envolvendo não apenas o universo financeiro, mas também o político.