Datafolha: 26% recebem ou vivem com quem tem Auxílio Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (20) e encomendada tanto pela Globo como pelo jornal Folha de S.Paulo, mostrou que um em cada quatro brasileiros (26%) recebe o Auxílio Brasil ou mora com alguém beneficiário do programa.

De acordo com informação divulgada pela ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campello (PT), em 11 de outubro, se o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito, os beneficiários do programa social continuarão recebendo R$ 600, com um acréscimo de R$ 150 por filho de até seis anos.

A pesquisa apontou que o petista lidera as intenções de voto (56%) entre os eleitores que ganham o benefício. Jair Bolsonaro (PL) tem 40%.

Os números mostraram que o ex-presidente continuou à frente de Bolsonaro na disputa pelo segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.