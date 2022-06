Datafolha: 40% dos brasileiros avaliam que Bolsonaro incentiva crime na Amazônia

Apoie o 247

247 - A pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (23) aponta que 4 em cada 10 brasileiros avaliam que o governo de Jair Bolsonaro (PL) incentiva crimes como a invasão de terras indígenas, o desmatamento e o garimpo clandestino, além da caça e da pesca ilegais, na região da Amazônia.

Segundo o levantamento, entre 39% e 43% da população acreditam que Bolsonaro estimula as quatro modalidades de crime que ganharam destaque nos últimos dias após os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

A parcela da população que avalia que o atual governo mais enfrenta do que incentiva a criminalidade na região oscila entre 31% e 35%, segundo o Datafolha. Já os que dizem que o governo não incentiva e nem reprime os crimes, oscila entre 8% e 10%. Os que não quiseram se posicionar sobre o assunto variam entre 13% e 18%.

A pesquisa Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 181 cidades e possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 09088/2022.

