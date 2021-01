Datafolha: 42% defendem impeachment de Bolsonaro

247 - O impeachment de Jair Bolsonaro é defendido por 42% da população brasileira, segundo pesquisa Datafolha.

A pesquisa foi feita nos dias 20 e 21 de janeiro e aponta, porém, que 53% dos 2.030 entrevistados são contra o impeachment. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Bolsonaro cometeu, pelo menos, 23 crimes de responsabilidade - motivo pelo qual ele pode sofrer impeachment.

Com o descaso em relação à pandemia do novo coronavírus, a rejeição ao governo aumentou 8% - indo de 32% a 40% - do início de dezembro ao final deste mês, segundo o Datafolha.

O conhecimento liberta. Saiba mais