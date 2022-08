Datafolha: 51% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum

De acordo com a nova pesquisa, Jair Bolsonaro (PL) continua liderança com folga os índices de rejeição entre os presidenciáveis edit

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (18), mostrou que 51% dos eleitores afirmaram não votar em Jair Bolsonaro (PL) de jeito algum. Líder nas pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem o segundo maior índice de rejeição, com 37%. Em seguida ficaram Roberto Jefferson (PTB) e Ciro Gomes (PDT), ambos com 25%.

O candidato Eymael (DC) tem 19% de rejeição, seguido por Léo Pericles (UP) e por Vera (PSTU), com 18% cada.

Felipe d'Ávila (Novo) e Simone Tebet (MDB) têm 17% cada. Soraya Thronicke (União Brasil) e Sofia Manzano (PCB) têm 16% cada.

Outros 2% rejeitam todos os candidatos, enquanto 1% não rejeita nenhum —e 3% não sabem. Pablo Marçal (Pros) marcou 18%, mas sua candidatura foi retirada pelo partido.

Nas intenções de voto, o ex-presidente Lula venceria no primeiro turno.

A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo. Foram entrevistados 5.744 eleitores em 281 cidades do país de terça-feira (16) a quinta-feira (18). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-09404/2022.

