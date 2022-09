Datafolha: Bolsonaro cresce como segunda opção de voto para eleitores de Ciro Gomes

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha para presidente divulgada nessa sexta-feira (9) mostrou que entre os eleitores de Ciro Gomes (PDT), cresceu o percentual daqueles que admitem uma mudança de voto para Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o Datafolha, a segunda opção de voto para eleitores de Ciro é 33% para Lula, 30% para Bolsonaro, 14% para Tebet, 9% para Soraya Thronicke (União Brasil), 8% brancos e nulos e 6% que não sabem.

O percentual dos eleitores de Ciro que declara voto em Bolsonaro como segunda opção era de 20% em 18 de agosto. Depois subiu para 24% em 1º de setembro, segundo reportagem da Folha de S. Paulo.

Os eleitores voláteis de Tebet se dividem entre Lula (23%), Ciro (21%) e Bolsonaro (19%). Outros 10% preferem Soraya, enquanto brancos e nulos somam 18% e 7% não sabem.

Num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, os eleitores de Ciro votam no petista em sua maioria (48%), ante 26% no presidente e 22% de branco ou nulo.

Leia também matéria da RBA sobre a pesquisa Datafolha:

Pesquisa Datafolha divulgada na noite desta sexta-feira (9) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT, da coligação Brasil da Esperança), liderando a disputa presidencial com 45% das intenções de voto na chamada pesquisa estimulada. O índice é o mesmo do último levantamento do instituto, divulgado no dia 1º. Por sua vez, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com dois pontos percentuais a mais, passando de 32% para 34% na mesma comparação.

A distância de 11 pontos entre os dois principais candidatos é a menor desde maio, quando o Datafolha lançou sua primeira pesquisa sobre a corrida deste ano. Na ocasião, era de 21 pontos, 48% a 27%.

Excluindo-se os votos nulos e brancos, Lula mantém 48% de votos válidos. Com a margem de erro da pesquisa, de dois pontos para cima e para baixo, o ex-presidente ainda poderia ser eleito no primeiro turno. Bolsonaro oscilou de 34% para 36% da semana passada para cá.

Bem atrás

Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) oscilou para baixo, de 9% para 7%. Simone Tebet (MDB) vem depois e manteve os 5% das intenções da pesquisa da semana passada. Soraya Thronicke (União Brasil) também se manteve com 1%. Os brancos e nulos soman 4%, também igual à pesquisa anterior. Não sabem/não responderam foram 3%, ante 2% na semana passada.

Assim, o resultado geral da pesquisa estimulada foi:

Lula (PT): 45% (manteve percentual da pesquisa anterior)

Jair Bolsonaro (PL): 34% (32% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 7% (ante 9%)

Simone Tebet (MDB): 5% (manteve)

Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (manteve)

Pablo Marçal (PROS): 0% (foi 1% na anterior)

Felipe d’Avila (NOVO): 0% (também 1% na anterior)

Os demais candidatos – Pablo Marçal (Pros), Felipe d’Avila (Novo), Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelman (PTB) – não pontuaram.

Segundo turno

Caso ocorra o segundo turno, a vantagem a favor do candidato da coligação Brasil da Esperança mostrou queda de um ponto. Lula se mantém com 53% dos votos, mas Bolsonaro foi de 38% na pesquisa de 1º de setembro para 39% hoje.

O Datafolha ouviu 2.676 pessoas em 191 municípios ontem e hoje (8 e 9). Portanto, o levantamento mede o impacto imediato das manifestações comandadas pelo presidente por ocasião do 7 de Setembro.

Intenção espontânea

Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados nomes de candidatos, Lula foi citado por 39% dos entrevistados e Bolsonaro, por 31%. Ciro aparece com 4% e Simone Tebet, 2%. Confira:

Lula: 39% (40% na pesquisa de 1º de setembro)

Jair Bolsonaro: 31% (29%)

Ciro Gomes: 4% (4%)

Simone Tebet: 2% (2%)

Outras respostas: 3% (2%)

Em branco/nulo/nenhum: 4% (5%)

Não sabe: 17% (17% na pesquisa anterior)

Desempenhos

Segundo o Datafolha de hoje, Lula ganha de Bolsonaro:

Entre mulheres (47% a 29%)

Entre quem tem ensino fundamental (56% a 26%)

Entre quem recebe até dois salários mínimos (54% a 26%)

No Nordeste (60% a 23%)

Entre as pessoas pretas (54% a 25%)

Entre católicos (54% a 27%)

Entre beneficiários diretos ou indiretos do Auxílio Brasil (56% a 29%)

Por outro lado, Bolsonaro vai melhor que Lula:

Entre quem recebe de 5 a 10 salários mínimos (49% a 34%)

Entre quem recebe mais de 10 salários (42% a 29%)

Na região Centro-Oeste (47% a 30%)

Entre evangélicos (51% a 28%)

O levantamento, encomendado pela Rede Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, foi registrado no TSE sob o número BR-07422/2022.

