De óculos juliet, Lula anuncia presença nas redes TikTok e Kwai

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas com chances de vencer no primeiro turno das eleições, anunciou nesta sexta-feira (22) reforço de sua presença nas redes sociais, com a criação de perfis nas redes TikTok e Kwai.

O anúncio foi feito pelo Twitter, onde Lula alterou sua foto de perfil para uma usando um óculos modelo juliet, que virou febre principalmente entre os jovens.

Confira:

Pediram para dar uma rejuvenescida nas redes. Nova foto do perfil. Tiktok e Kwai em breve. #EquipeLula

📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/7ergwwSwFH — Lula (@LulaOficial) April 22, 2022





Nessa quinta-feira (21), Lula participou de um encontro com jovens de Heliópolis, maior comunidade de São Paulo, que possui hoje 200 mil habitantes. A ação foi promovida pela União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região (Unas).

Lula reforçou durante o encontro a importância do engajamento juvenil. "Se a juventude não se mobilizar com 18 anos, não tiver vontade, fica muito difícil mudar o país. Se você quer mudar a sua cidade, você tem que participar, tirar o título de eleitor e participar da democracia do país".

