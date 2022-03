Decisão de Leite ficar no PSDB favorece chance do PSD apoiar Lula

Para ajudar a costurar o apoio do PSD, o PT conta com ajuda de senadores como Omar Aziz (PSD-AM) e Otto Alencar (PSD-BA) edit

247 - O anúncio do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de que permanece no PSDB melhorou o ambiente político para que o PSD possa declarar apoio à candidatura presidencial do ex-presidente Lula já no primeiro turno. Leite anunciou sua renúncia ao cargo de governador e promete trabalhar por um "projeto nacional".

Na avaliação de aliados de Lula ouvidos pelo Metrópoles, Kassab estaria sem opções, depois de cogitar a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que desistiu, e de tentar trazer Eduardo Leite para ser o presidenciável do PSD.

Para ajudar a costurar o apoio do PSD, o PT conta com ajuda de senadores como Omar Aziz (PSD-AM) e Otto Alencar (PSD-BA), que já declararam apoio público a Lula.

