Declaração de Mandetta de que vai dialogar com tráfico e milícia irrita policiais federais

247 - A declaração do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de que vai dialogar com o tráfico e com a milícia na luta contra o avanço da covid-19 no Brasil irritou policiais federais.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, policiais afirmam que o ministro cometeu um erro histórico ao reconhecer, como agente do Estado, a existência de poderes paralelos.

"Em mensagens trocadas em um grupo de WhatsApp, policiais federais disseram que a atitude do ministro não tinha precedentes na história do Brasil", diz a coluna Painel.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.