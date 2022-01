Defesa de Roberto Jefferson pede que ele seja transferido imediatamente para hospital

Apoie o 247

247 - A defesa do ex-deputado bolsonarista Roberto Jefferson, preso há seis meses no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu (RJ), por integrar uma milícia digital que desferiu ataques à democracia e às instituições, voltou a solicitar que ele seja transferido imediatamente para o Hospital Samaritano Botafogo.

De acordo com o site O Antagonista, os advogados alegam que “os relatórios médicos informam que o requerente apresenta constantes crises de colangite de repetição com várias internações no Rio de Janeiro e em Brasília, devido a choque séptico com risco iminente de morte, se não for socorrido em tempo hábil e em hospital que tenha unidade de cuidados intensivos com equipamentos e antibioticoterapia de última geração e o tratamento da patologia em questão e colangite aguda”.

Na semana passada, a defesa já havia pedido a transferência e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediu que o diretor do presídio informasse sobre a possibilidade dos exames serem realizados no hospital penitenciário. Os advogados, porém, afirmam que o sistema prisional já afirmou, por diversas vezes, que não tem condições adequadas para atender o ex-parlamentar.

Ainda de acordo com a defesa, Jefferson estaria apresentando sintomas compatíveis com Covid, além de edemas e inchaços nos membros inferiores. Nesta semana, a esposa do ex-deputado, Ana Lucia Jefferson, gravou um vídeo para pedir que o marido seja transferido imediatamente a um hospital afirmando que ele “possui muitas cormobidades”.

