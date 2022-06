“Deixa a página deles aberta, pô”, diz Bolsonaro, sobre o PCO

Apoie o 247

Metrópoles - Jair Bolsonaro (PL) defendeu, nesta quarta-feira (8/6), a manutenção das páginas do Partido da Causa Operária (PCO). Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que os perfis do PCO nas redes sociais sejam bloqueados, preservando o histórico de conteúdo das contas.

Em discurso proferido durante almoço com empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), Bolsonaro defendeu o partido de extrema esquerda e disparou novos ataques ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Cada vez mais nos tolhem, derrubam páginas, desmonetizam, ameaçam. Ontem eu estive com o vice mundial do Telegram e com o representante nacional e ele autorizou eu abrir parte da conversa. Estão sendo ameaçados de banimento pelo ministro Alexandre de Moraes se não fecharam, se não excluírem a página do PCO. O que é PCO, meu Deus do céu? É ultrarradical de esquerda. Deixa a página deles aberta, pô. Porque chamaram lá o ministro de ‘skinhead de toga’. Olha o que me chamam o tempo todo nas redes sociais”, questionou Bolsonaro.

