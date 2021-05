Delegado afastado do cargo por investigar Salles celebra ação com salmo bíblico: "cantem de alegria as árvores da floresta"

De forma irônica, o delegado Alexandre Saraiva, afastado da PF do Amazonas após apresentar notícia-crime no STF contra Ricardo Salles, citou um Salmo ao compartilhar uma notícia sobre a operação contra o ministro. "Salmo 96:12: 'Regozijem-se os campos e tudo o que neles há! Cantem de alegria todas as árvores da floresta'", disse edit

247 - O delegado Alexandre Saraiva, afastado da Polícia Federal do Amazonas após apresentar notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comemorou a ação da PF que, na manhã desta quarta-feira (19), deflagrou uma operação para o cumprimento de mandado de busca e apreensão no Ministério do Ambiente. Agentes públicos são acusados de corrupção ao facilitar a exportação ilegal de madeira.

De forma irônica, Saraiva citou um Salmo ao compartilhar uma notícia sobre a operação. "Salmo 96:12: 'Regozijem-se os campos e tudo o que neles há! Cantem de alegria todas as árvores da floresta'", disse.

O delegado havia dito que "o ministro tornou legitima a ação de criminosos" na Amazônia ao comentar sobre a denúncia apresentada contra Salles. "Em linhas gerais, é isso que me motivou a fazer a notícia-crime", disse ele em depoimento em audiência pública na Comissão de Legislação Participativa (CLP) e Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDH) da Câmara dos Deputados.

