Delegado da PF é rebaixado de cargo após investigar filho de Bolsonaro

247 - O delegado Hugo de Barros Correa, antigo superintendente da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal (DF), foi rebaixado de cargo na corporação após mexer em alguns "vespeiros", informa a coluna do Estado de S. Paulo. Agora, ele é o responsável pela implementação interna do plano de saúde.

Correa trabalhou com o inquérito que investiga Jair Renan, filho 04 de Jair Bolsonaro, e o das fake news, que incorporou as investigações contra o chefe de governo sobre os ataques às urnas eletrônicas.

