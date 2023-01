Delegado marca novo depoimento de Anderson Torres para segunda-feira

Torres permanece no 4º Batalhão da Polícia Militar do DF, no Guará II, e não há expectativa de uma transferência edit

247- O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública de Ibaneis, Anderson Torres, vai ser levado para um novo depoimento diante da Polícia Federal na manhã da próxima segunda-feira (23).

Na última quarta (18), Torres permaneceu em silêncio durante o depoimento que prestou à PF. O advogado Rodrigo Roca declarou ao portal Metrópoles que passou a orientação ao ex-secretário, pois não teve acesso aos autos do processo.

Torres permanece no 4º Batalhão da Polícia Militar do DF, no Guará II, e não há expectativa de uma transferência, segundo Roca.

Anderson foi detido por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Investigadores apuram a responsabilidade de autoridades na invasão e depredação do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto no último dia 8, quando bolsonaristas invadiram as três instituições na capital federal.

O ex-ministro estava de férias nos Estados Unidos e foi preso pela Polícia Federal (PF) no último sábado (14) ao chegar no Aeroporto de Brasília (DF).

