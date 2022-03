Deltan afirma ter recebido R$ 130 mil em depósitos para indenizar Lula

Depois de fazer acusações sem provas contra Lula, o ex-procurador voltou criticar a decisão do STJ e falou em "injustiça" edit

247 - Deltan Dallagnol afirmou nesta quarta-feira (23) pelo Twitter que conseguiu ao menos R$ 130 mil por meio de uma vaquinha para indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o Superior Tribunal de Justiça determinar uma indenização de R$ 75 mil do ex-coordenador da força-tarefa da antiga Operação Lava Jato ao petista por causa da apresentação de um PowerPoint em 2016.

"Em menos de 24h, brasileiros depositaram espontaneamente na minha conta MAIS DE R$ 130 MIL porque estão indignados com a injustiça da condenação que sofri no STJ para indenizar Lula. Não tenho palavras para o carinho, a solidariedade e o senso de justiça desse gesto", afirmou.

A decisão do STJ aconteceu por 4 votos a 1. Após a votação, Dallagnol usou as redes sociais para criticar a "reação do sistema".

De acordo com a defesa do ex-presidente Lula, representada pelos advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Zanin Martins, a determinação do Judiciário foi "um incentivo para que todo e qualquer cidadão combata o abuso de poder e o uso indevido das leis para atingir fins ilegítimos (lawfare)".

Meu OBRIGADO a todos os brasileiros que se manifestaram por palavras e ações, vocês são incríveis! Meu coração se enche de amor e de alegria de saber que nosso país tem tantas pessoas dispostas a lutar por ele e a se unirem para superar as dificuldades no caminho.

