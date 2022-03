Demitido da Petrobrás, Silva e Luna diz se sentir traído e desrespeitado por Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O general Joaquim Silva e Luna, que foi demitido esta semana da presidência da Petrobrás disse a interlocutores que se sente traído e desrespeitado por Jair Bolsonaro. De acordo com a Folha de S. Paulo, Silva e Luna “foi informado apenas no dia da demissão que o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, havia se reunido diversas vezes com seu sucessor, inclusive no último domingo, para discutir sua exoneração”.

Ainda conforme a reportagem, a reunião em que Bento Albuquerque comunicou a Silva e Luna que ele seria exonerado aconteceu três horas antes de a decisão de Bolsonaro ser anunciada publicamente. O general já vinha sofrendo críticas por causa da alta nos preços dos combustíveis e se tornou mais evidente em janeiro, quando Bolsonaro cobrou que ele fizesse jus ao salário, apresentando uma solução para reduzir o preço dos combustíveis.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE