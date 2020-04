Demitido por Bolsonaro, Mandetta é recebido de pé e com aplausos em entrevista coletiva (vídeo)

247 - Demitido por Jair Bolsonaro do Ministério da Saúde na tarde desta quinta-feira (16), Luiz Henrique Mandetta foi recebido de pé e com aplausos na entrevista coletiva que concede logo após sua dispensa.

Na primeira fileira de cadeiras da sala onde Mandetta concedeu entrevista estavam integrantes da equipe do ex-ministro, a quem agradeceu. “Não posso medir o tamanho do meu agradecimento pelo que aprendi com vocês. Saio daqui com experiência absolutamente fantástica. Saibam que por algum motivo, algum alinhamento de astros, aqui dentro do ministério foi o melhor clima organizacional que poderia ser construído. Nunca foi de mão única, sempre foi de ida e volta. Sempre fui a voz convencida a mudar de posição, porque vocês me fizeram mudar de opinião”.





O novo ministro da Saúde é o oncologista Nelson Teich.

