Demitido por Bolsonaro, Mandetta tem nome cotado para presidir o Conass

247 - Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido esta semana do comando do Ministério da Saúde, tem o nome cotado para presidir o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), representando os estados no colegiado, diz a jornalista Sonia Racy, em seu blog no jornal O Estado de S. Paulo .

O atual presidente do Conass é o secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame. Mandetta foi demitido na última quinta-feira (16) por Jair Bolsonaro após discordâncias entre eles sobre a condução das ações contra pandemia se tornarem públicas.

