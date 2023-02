Depoimento de Marcos do Val à Polícia Federal ocorre já nesta quinta

Apoie o 247

247 - Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizar a tomada de depoimento do senador Marcos do Val (Podemos-ES), a Polícia Federal já providenciou a oitiva, marcada para as 14h desta quinta-feira (2), segundo a CNN Brasil.

O parlamentar será ouvido no âmbito do inquérito que investiga os atentados terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no último dia 8.

O objetivo é saber se o plano golpista de Jair Bolsonaro (PL) apresentado ao senador em dezembro tem relação com os atentados.

