Depois de atacar Lula, Ciro agora se volta contra eleitores de esquerda

247 - Ciro Gomes voltou a agredir Lula neste sábado ao dizer que o ex-presidente "pretende indultar companheiros" e não gostou das respostas que ouviu de eleitores de esquerda, que criticaram o comportamento do pré-candidato.

“O fato de Lula não ter condenado o decreto escandaloso de Bolsonaro só pode dever-se a duas razões. Ambas extremamente condenáveis. Primeiro, ele já se julga eleito, e acha que não deve satisfação a ninguém, nem às instituições”, postou Ciro Gomes no Twitter.

A postagem, claro, gerou diversas reações, como a da jornalista Cynara Menezes, que classificou o político como "inútil".

Após as críticas, Ciro voltou sua irritação contra os eleitores de Lula, ao disparar ofensas em postagem no Twitter. "A seita dos fanáticos lulistas entrou em polvorosa, ontem, porque ousei questionar a divindade que eles cultuam. Mas o pensamento acrítico e inculto deles só fez inundar as redes de chavões, deturpações, mentiras e equívocos", disse.

