Depois de "Micheque", Michelle ganha novo apelido: "Micaixa"

247 - Depois de Micheque, a primeira-dama Michelle Bolsonaro ganhou novo apelido: Micaixa. Enquanto o primeiro apelido surgiu após a informação de que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e operador das rachadinhas do parlamentar, depositou R$ 89 mil em cheques na conta de Michelle, o novo apelido surgiu após a denúncia de que a primeira-dama criou esquema para favorecer amigos em empréstimos da Caixa Econômica Federal (CEF).

“Micheque agora também é Micaixa. Enquanto milhões de brasileiros criavam redes de solidariedade para enfrentar um vírus que tinha acabado de dominar o mundo, a primeira-dama criava uma rede de favorecimentos para financiamento de amigos empresários”, escreveu o vereador Tarcísio Motta (PSOL).

MPF investiga Micaixa

O Ministério Público Federal (MPF) irá investigar a denúncia, feita pela revista Crusoé, de que Michelle Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro, teria agido para que a Caixa Econômica Federal favorecesse a concessão de empréstimos a empresas alinhadas ao bolsonarismo.

De acordo com a reportagem desta sexta-feira (1), a primeira-dama atuou para que apoiadores do governo Bolsonaro fossem beneficiados por meio de financiamentos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Os empréstimos foram liberados pela Caixa após ela contatar o presidente da instituição financeira, Pedro Guimarães, e enviar e-mails com a lista dos indicados.

