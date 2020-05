Depois do churrasco fake news, Bolsonaro passeia de jet ski enquanto Brasil chora 10 mil mortes pelo coronavírus

Enquanto o Congresso Nacional decretava luto oficial de três dias pelos 10 mil mortos pela Covid-19, Jair Bolsonaro passou o sábado divertindo-se com a história do churrasco fake news e, à tarde, passeando de jet-ski pelo Lago Paranoá em Brasília edit

247 - Jair Bolsonaro não se contentou com a fake news do churrasco no Palácio do Alvorada. Enquanto o Brasil chorava os mais de 10 mil mortos pela Covid-19 e o Congresso decretava luto nacional de três dias , ele se divertia passeando de jet-ski no Lago Paranoá, em Brasília, durante a tarde deste sábado (9). O lago margeia o Palácio da Alvorada.

Apesar da ausência de Bolsonaro da residência oficial, a bandeira da Presidência da República continuou hasteada, contrariando o que prevê o decreto 7.419. Assinado em 2010 pelo ex-presidente Lula, o decreto determina que deve-se retirar a bandeira com o brasão da Presidência sempre que o atual chefe de Estado sair do local, informa o portal Metrópoles .

Durante a semana, Bolsonaro anunciou que daria um churrasco para 30 pessoas no fim de semana, chegou a dizer que seria uma festa para 1.300 pessoas, mas neste sábado acusou “jornalistas idiotas” de terem divulgado uma fake news.

Apoiadores do governo passaram o dia na portaria da residência oficial esperando serem chamados para o churrasco, como foi prometido, mas Bolsonaro acabou recuando e desmarcou o churrasco que ele anunciara.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.