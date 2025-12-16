Deputado é alvo de operação da PF por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (16) uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, com participação de agentes públicos. Entre os alvos está o deputado federal Antônio Leocádio dos Santos (MDB-PA), conhecido como Antônio Doido, conforme apuração das investigações.

De acordo com a corporação, o grupo atuava no desvio de verbas públicas, incluindo recursos de emendas parlamentares e valores estaduais, por meio de fraudes em processos de licitação.

Segundo a Polícia Federal, após o desvio, os recursos eram utilizados para o pagamento de vantagens indevidas e para a ocultação de patrimônio, caracterizando práticas de lavagem de dinheiro. As apurações indicam a existência de um esquema estruturado, com diferentes núcleos de atuação.

No âmbito eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) apontou irregularidades na conduta do parlamentar. Conforme decisão citada no processo, o juiz eleitoral concluiu que o “réu utilizou recursos públicos provenientes de emendas parlamentares para promover sua imagem e influenciar o eleitorado, caracterizando abuso de poder político”.

Ao todo, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no estado do Pará e no Distrito Federal. A relatoria do caso no STF está a cargo do ministro Flávio Dino.