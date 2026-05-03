Deputado usa R$ 203 mil da cota parlamentar em aluguel de SUVs de empresa ligada a sobrinhos

247 - O deputado federal Wilson Santiago (Republicanos-PB) utilizou R$ 203 mil da cota parlamentar para custear o aluguel de veículos de uma empresa ligada a seus sobrinhos.

Os reembolsos contrariam regras da Câmara dos Deputados, que proíbem o ressarcimento de despesas feitas junto a empresas pertencentes a parentes de parlamentares até o terceiro grau.

A cota parlamentar é uma verba indenizatória destinada a despesas relacionadas ao exercício do mandato. Entre os gastos permitidos estão, em regra, aluguel de veículos, combustível, alimentação e outras despesas vinculadas à atividade parlamentar.

De acordo com a reportagem do Metrópoles, a empresa responsável pelas notas fiscais é a Construtora e Locadora JMX. Entre os sócios estão os sobrinhos do parlamentar, Thiago Santiago e Thaísa Santiago, filhos de José Milton Santiago, irmão falecido de Wilson Santiago.

A Câmara veda despesas relacionadas a empresas de parentes até o terceiro grau não podem ser ressarcidas com recursos da cota parlamentar.

Os documentos fiscais apontam que, em períodos distintos, o parlamentar alugou um Caoa Chery Tiggo 7 e um Jeep Commander. A nota fiscal mais recente, emitida em março deste ano, refere-se ao aluguel mensal de um Jeep Commander pelo valor de R$ 12 mil.

Parte da documentação apresentada inclui recibos assinados por Thiago Santiago, também conhecido como Thiago de Azulão, ou por sua filha. Thiago é vereador em Uiraúna, eleito também pelo Republicanos.

Ao todo, a Câmara dos Deputados reembolsou 22 notas fiscais emitidas entre maio de 2024 e março de 2026. Somados, os ressarcimentos ultrapassam R$ 203 mil.