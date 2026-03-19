Henrico Barboza aciona PGR contra Nikolas Ferreira por gastos com carros alugados

247 - O militante da juventude do PT e pré-candidato a deputado estadual em Minas Gerais, Henrico Barboza, protocolou nesta quinta-feira (19) uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitando a abertura de investigação sobre o uso de recursos públicos pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

No documento encaminhado ao procurador-geral Paulo Gonet, Barboza aponta indícios de irregularidades na utilização da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), com destaque para o aluguel simultâneo de diversos veículos custeados com verba pública.

Segundo a representação, registros do Portal da Transparência da Câmara indicam que o parlamentar mantém há meses a locação de ao menos três automóveis, entre eles um Nissan Sentra, um Volkswagen T-Cross e um Volkswagen Virtus. As despesas mensais com esses contratos somariam cerca de R$ 13,5 mil.

O texto também aponta que, em agosto de 2025, os gastos teriam sido ainda mais elevados. Naquele período, até seis veículos teriam sido alugados simultaneamente, totalizando aproximadamente R$ 18,9 mil em um único mês.

Para o autor da representação, o padrão de despesas é considerado atípico e suscita questionamentos sobre sua compatibilidade com o exercício da atividade parlamentar. Ele argumenta que, embora a locação de veículos seja permitida pelas normas da Câmara dos Deputados, o uso dos recursos públicos deve obedecer aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e economicidade.

Barboza sustenta ainda que gastos desproporcionais podem caracterizar desvio de finalidade e uso indevido de dinheiro público. Diante disso, solicita que a PGR investigue a necessidade e a proporcionalidade das despesas, identifique as empresas contratadas, verifique a efetiva utilização dos veículos e apure eventual uso para fins particulares.

Ao comentar o caso, ele criticou diretamente o parlamentar. “Eu quero muito que o Nikolas explique pro povo brasileiro porque ele precisa de seis carros no mandato dele. Ele é deputado federal ou virou agência de táxi? A extrema direita vive falando sobre bom uso do dinheiro público, mas na hora de usar verba parlamentar, se lambuza”, afirmou Barboza.