CPMI do INSS encontra contatos de Flávio Bolsonaro e Nikolas em celular de Vorcaro

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga irregularidades relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebeu novos documentos com registros de contatos armazenados em celulares do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, entre os números identificados pelos parlamentares aparecem os do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). De acordo com os documentos analisados pela comissão, a agenda do ex-dono do Banco Master reúne diversos contatos de políticos, empresários e outras figuras públicas.

CPI analisa novos documentos e lista de contatos

Segundo os registros entregues à CPI, o celular de Vorcaro continha números de diversas autoridades e personalidades da política e do setor empresarial. A lista inclui nomes já conhecidos do meio político e também integrantes do Judiciário.

Entre os contatos identificados estão o do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), do senador Ciro Nogueira (PP-PI),d o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o do presidente do União Brasil, Antonio Rueda.

A agenda também reúne nomes de empresários e personalidades públicas, como Joesley Batista, apontado como amigo de Vorcaro, e Nelson Tanure, com quem o ex-banqueiro mantinha relações de negócios. O apresentador Luciano Huck também aparece na lista.

Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira negam relação com Vorcaro

O senador Flávio Bolsonaro afirmou que nunca manteve contato com Vorcaro e declarou não saber como seu telefone poderia ter sido incluído na lista. “O número do meu telefone não é propriamente um segredo”, afirmou o parlamentar, sugerindo que seu contato poderia ter sido repassado por terceiros.

Nikolas Ferreira também disse não ter relação com o ex-banqueiro. O deputado declarou que não se lembra de ter mantido contato telefônico ou por mensagens com Vorcaro e afirmou nunca ter se encontrado com ele.

Segundo o parlamentar, um eventual contato poderia ter ocorrido por meio de um conhecido em comum, o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. “Mas tenho certeza de que nenhuma eventual mensagem ou conversa era sobre lista de pagamentos ou contratos”, declarou. O deputado afirmou ainda que chegou a viajar em um avião ligado a Vorcaro, mas disse não saber, na ocasião, quem era o proprietário da aeronave.

Lista inclui empresários, políticos e ministros do STF

Entre os nomes presentes na agenda do ex-banqueiro também aparecem os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Kassio Nunes Marques. Segundo os documentos analisados pela CPI, Moraes era amigo de Vorcaro, que teria contratado o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, para a prestação de serviços jurídicos. Já o ministro Kassio Nunes Marques afirmou que não manteve contato com o ex-banqueiro.