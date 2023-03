Deputados do PSOL apresentam projeto para revogar cronograma do Novo Ensino Médio

Apoie o 247

247 - Um grupo de parlamentares ligados à comissão de educação do PSOL apresentou um projeto de decreto legislativo que busca revogar o cronograma nacional de implementação do Novo Ensino Médio, informa a CartaCapital.

Os deputados Glauber Braga, Sâmia Bomfim, Chico Alencar, Luciene Cavalcante, Ivan Valente e Tarcísio Motta assinaram o referido PDL, que tem como objetivo revogar a portaria 521/2021 do ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro.

“Se você não revoga esse cronograma, na prática, você faz com que essa consulta anunciada pelo Ministério da Educação seja simplesmente uma forma de procrastinação. É preciso interromper imediatamente esse cronograma de consolidação da reforma do ensino médio, assentida pelo governo Bolsonaro”, afirmou Glauber Braga à CartaCapital.

O deputado defendeu o retorno ao modelo do Ensino Médio anterior até a consulta popular sobre a reforma, porque, segundo ele, “o que está acontecendo agora é pior": "aí logo depois você pode ter uma convocação por parte do Ministério da Conferência Nacional de Educação, onde aí sim se vai discutir com estudantes, professores e profissionais da educação, de uma maneira mais profunda, tudo aquilo que pode ser feito para o fortalecimento da educação pública e também do Ensino Médio", acrescentou.

“O que não dá é para continuar com essa ‘reforma’ de Temer e Bolsonaro que precariza a vida de estudantes e professores”, concluiu Glauber.

