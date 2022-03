Deltan divulga nova fake news e ataca Zanin, advogado de Lula

O ex-membro da Lava Jato disse que o advogado Cristiano Zanin Martins, se pretendesse, não seria qualificado para assumir uma vaga no STF edit

247 - Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a indenizar em R$ 75 mil o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-procurador Deltan Dallagnol usou nesta terça-feira (29) o Twitter para atacar o advogado Cristiano Zanin Martins, um dos responsáveis pela defesa do petista.

"Quem acha que Cristiano Zanin, denunciado pelo MPF pelos crimes de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro, estelionato, peculato, exploração de prestígio e tráfico de influência na operação E$quema S é qualificado para ser min. do Supremo, é só votar no Lula", escreveu ele no Twitter.

Não foi o primeiro ataque feito pelo ex-procurador. No último sábado (26), o ex-membro da Operação Lava Jato insinuou que Lula pretende aumentar sua indenização para usar o dinheiro em festa de casamento.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, no dia 22 de março, que o ex-procurador tem que indenizar Lula por causa da apresentação do PowerPoint em 2016, quando o ex-presidente foi acusado de uma série de crimes sem provas. Lula possui mais de 20 vitórias na Justiça.

Quem acha que Cristiano Zanin, denunciado pelo MPF pelos crimes de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro, estelionato, peculato, exploração de prestígio e tráfico de influência na operação E$quema S é qualificado para ser min. do Supremo, é só votar no Lula*. +

