Descontrolado, Deltan posta nova fake news contra Lula e diz que ele quer usar seus Pix em festa de casamento

247 - Descontrolado após condenação do STJ que determina pagamento de indenização ao ex-presidente Lula pelo PowerPoint apresentado à imprensa em 2016, o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol tem divulgado mentiras contra Lula nas redes sociais.

Em um vídeo postado no início da noite deste sábado (26), Deltan faz expressões faciais de desespero para dizer, de forma enganosa, que Lula quer aumentar sua indenização para usar o dinheiro em sua festa de casamento.

Deltan também mente ao dizer que Lula quer tirar o dinheiro “das crianças com câncer e portadoras de autismo”, pois segundo ele, os R$ 500 mil arrecadados por ele em uma vaquinha junto a apoiadores teriam esse destino.

O ex-coordenador da força-tarefa diz no vídeo que a arrecadação chegou em sua conta por meio de “mais de 12 mil pix”. Ao final do vídeo, o pré-candidato a deputado federal pelo Paraná diz aos apoiadores que, se juntos conseguiram fazer a vaquinha, podem “fazer muito mais”.

Mais cedo, Deltan Dallagnol divulgou outra fake news e a atribuiu ao ministro Gilmar Mendes , do Supremo Tribunal Federal - a de que o magistrado queria proibir o pix no Brasil após ele ter feito as arrecadações. Em seguida, disse ser “brincadeira”.

Em discurso neste sábado (26) no Festival Vermelho , evento realizado em Niterói (RJ) para celebrar os 100 anos do PCdoB (Partido Comunista do Brasil), Lula jogou suspeitas sobre a vaquinha de Deltan: “quem sabe é uma coleta falsa, do dinheiro que ele tentou roubar da Petrobrás”.

