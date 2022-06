Desaparecimentos na Amazônia: Advogado de 'Pelado' é procurador do município onde suspeito está preso

Apoie o 247

247 - Detido no município de Atalaia do Norte como suspeito de causar o desaparecimento do jornalista inglês Dom Philips e do indigenista Bruno Araújo Pereira na Amazônia, o acusado Amarildo da Costa de Oliveira (conhecido como 'Pelado'), é defendido pelo procurador da cidade onde está preso, Ronaldo Caldas, segundo reportagem do jornal O Globo.

Além disso, o suspeito também conta com a defesa de Davi Barbosa de Oliveira, procurador geral de Benjamin Constant, cidade vizinha de Atalaia do Norte. Ainda de acordo com a reportagem, existe uma interferência política, de origem ainda desconhecida, para soltar o Pelado.

O acusado passa por audiência de custódia nesta quinta-feira (9).

