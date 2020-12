Dilma: 'abuso contra Isa Penna é um insulto contra todas as mulheres brasileiras e Fernando Cury deveria perder o mandato'

A presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, se solidarizou com a deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP), vítima de um assédio sexual do deputado Fernando Cury (Cidadania-SP). "É um insulto contra todas as parlamentares e contra todas as mulheres brasileiras", afirmou Dilma, que também cobrou a perda de mandato do parlamentar edit

247 - A presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, emitiu uma nota de solidariedade à deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP), vítima de um assédio sexual do deputado Fernando Cury (Cidadania) na Assembleia Legislativa de São Paulo. A pessolista foi tocada no seio.

"O atentado contra Isa Penna é um ato explícito de abuso sexual. É ainda uma ação torpe de desprezo à democracia. É um insulto contra todas as parlamentares e contra todas as mulheres brasileiras. O autor do abuso deve responder criminalmente, na justiça, e perder o mandato pelo crime cometido", afirmou Dilma.

De acordo com a petista, "o que aconteceu dentro do plenário da Alesp é uma revoltante repetição do que acontece na sociedade brasileira, todos os dias, o tempo todo, com milhões de mulheres, que são alvos de todo o tipo de abuso e violência de natureza sexual, física, emocional e psicológica".

"No caso da deputada Isa Penna, fica evidente a sordidez ao juntar, num mesmo gesto, a violência sexual e a violência política, afrontando uma deputada eleita que milita pelas causas em defesa dos direitos das mulheres", disse.

"Basta de violência contra a mulher. Basta de machismo e misoginia. Basta de impunidade para os abusadores e da omissão covarde dos que se acumpliciam com a violência contra a mulher".

