Dilma lamenta morte de Cristiana Lôbo: 'mundo político perde uma repórter séria e competente'

247 - A ex-presidenta Dilma Rousseff lamentou a morte da jornalista comentarista política Cristiana Lôbo nesta quinta-feira (11) aos 64 anos, em decorrência de um mieloma múltiplo - um tipo de câncer - agravado por uma pneumonia.

Pelas redes sociais, Dilma afirmou que o jornalismo político brasileiro "perde uma de suas vozes mais conhecidas" e o mundo político perde uma repórter séria e competente. "Dona de um sorriso cativante, e sempre de ótimo astral, mesmo em meio à aspereza do noticiário político que emana de Brasília, Cristiana Lôbo sempre foi uma interlocutora confiável e dotada de muito rigor técnico na apuração de notícias", disse a ex-presidenta.

"Eu a conheci quando fui para Brasília para assumir o Ministério das Minas e Energia. Estivemos próximas em muitos momentos em Brasília. Sinto muito pela família, amigos e colegas de profissão. Meus sinceros sentimentos de pesar e condolências. Obrigada por tudo, Cristiana", acrescentou Dilma.

A jornalista iniciou a carreira fazendo a cobertura política do estado de Goiás. Em seguida, passou 13 anos no jornal O Globo. Após este período, ela deixou o veículo de comunicação para assumir a coluna política do jornal o "Estado de S. Paulo".

Com atuação de mais de 30 anos no jornalismo, Cristiana Lôbo estreou na televisão em março de 1997, na GloboNews, integrando a equipe do Jornal da Dez. Ela também participou do programa Fatos e Versões e era colunista do G1.

