Dilma reage a críticas: "nunca conseguirão me intrigar com Lula"

"Tenho por ele carinho, admiração, respeito e o considero o político mais importante do século XX e do XXI até agora", disse a ex-presidenta Dilma Rousseff

247 - Em entrevista à TV 247, a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) reagiu a um vídeo em que o ex-presidente Lula (PT) a elogia. As declarações de Lula se deram no âmbito de uma entrevista à Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, na terça-feira, 1, diante de setores da imprensa corporativa que buscam apresentar uma suposta ruptura entre Lula e Dilma, e um suposto isolamento da ex-presidenta.

“A partir do momento em que eu me elegi presidente, tentaram sistematicamente me intrigar com o Lula. E nunca conseguiram e nunca vão conseguir. Eu tenho em relação ao presidente Lula uma relação muito forte, não só de admiração. Eu trabalhei com o presidente como chefe da Casa Civil, como ministra de Energia”, lembrou Dilma.

“Tenho por ele carinho, admiração, respeito e considero o presidente não só um grande político, o político mais importante do século XX e do XXI até agora. Tenho certeza que ele estará entre os grandes líderes políticos da história do país”, destacou.

“Além dele ser esse grande líder político, o presidente é um excelente gestor, uma pessoa que se informa de todos os detalhes que ocorrem no governo, desde os processos em relação, por exemplo, às estradas do país, que nós olhávamos do Oiapoque ao Chuí, como dizemos, passando pela situação das universidades, das escolas técnicas. O presidente se informava da farmácia popular, que garantia remédios para a população”, afirmou.

"Além disso, eu tenho com ele uma relação profunda de amizade. Não vão conseguir me intrigar com o presidente em hipótese alguma", declarou.

"Eu acredito que ele seja a pessoa adequada para fazer essa transição, extremamente delicada, entre essa realização de um programa para o qual eu não fui eleita, que era a Ponte para o Futuro, que era o programa do PMDB, do senhor Eduardo Cunha e do senhor Michel Temer. Um programa que não tinha voto e que começou a construir todo o retrocesso pelo qual o Brasil está passando”, disse.

“Eu tenho muita tranquilidade nessa relação minha com o presidente Lula. E cada vez fica mais claro que eu sofri um golpe”, reforçou a ex-presidenta.

Lula elogia Dilma

Em entrevista à Super Rádio Tupi, na terça, Lula defendeu Dilma contra as intrigas estimuladas pela imprensa corporativa. "Tenho orgulho da presidenta Dilma. É importante que as pessoas saibam disso. A Dilma é uma mulher extraordinária, de muita competência. Ela não conseguiu fazer um segundo mandato com a qualidade que a gente esperava porque o MDB elegeu Eduardo Cunha a presidente da Câmara para não permitir que a Dilma fizesse as coisas que tinha que fazer”, disse.

“Em dezembro de 2014, no fim do primeiro mandato da Dilma, o Brasil só tinha 4% de desemprego, o menor desemprego da história do Brasil. A Dilma todo ano, como eu fazia, aumentou o salário mínimo nesse país. Agora, como é que nós estamos vivendo? No meu tempo, 90% dos acordos salariais eram feitos com ganhos acima da inflação. Hoje, quase que 80% são feitos com os trabalhadores não ganhando sequer a inflação”, lembrou.

“Então a Dilma é motivo de orgulho, eu acho que ela foi vítima do Congresso Nacional, de uma conspiração para dar um golpe e não permitir que o Lula voltasse a ser presidente da República. Ninguém vai me encrencar com a Dilma porque eu reconheço na Dilma uma mulher extraordinária, de qualidade, de muito caráter, de muita competência ética e técnica para governar qualquer país", destacou.

