Dilma sai em defesa de Kátia Abreu e diz que Ernesto 'desmoralizou o Itamaraty'

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff saiu nesta segunda-feira (29) em defesa da senadora Kátia Abreu (PP-TO), alvo de ataques de Ernesto Araújo, que anunciou sua demissão do cargo de ministro das Relações Exteriores.

Pelo Twitter, Dilma disse que Kátia Abreu, que foi sua ministra da Agricultura, sempre agiu em defesa dos interesses do Brasil. "Kátia Abreu tem minha solidariedade pela agressão do nefasto e ridiculo chanceler que até hoje representava o governo neofascista de Bolsonaro. Presidente da comissão de Relações Exteriores do Senado, a senadora Kátia Abreu sempre agiu na defesa dos interesses do Brasil", disse Dilma.

"O mesmo não se pode dizer da barbárie praticada pelo chanceler que desmoralizou o Itamaraty, até então respeitado como um dos mais profissionais serviços diplomáticos do mundo. Se indispôs, entre outros, com a China, com os EUA, com a Índia, com a Argentina e com a União Europeia", acrescentou a ex-presidente.

Na tarde deste domingo (28), o ministro publicou nas redes sociais sobre um almoço que teve com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado no início de março. Nele, ele alega que teria ouvido dela que se tornaria o "rei do Senado" se fizesse um gesto em relação ao 5G, mas que não fez "gesto algum".

Em nota, a senadora Kátia Abreu reagiu ao ex-chanceler Ernesto Araújo, chamando-o de "marginal". “O Brasil não pode mais continuar tendo, perante um mundo, a face de um marginal. Alguém que insiste em viver à margem da boa diplomacia, à margem da verdade dos fatos, à margem do equilíbrio e à margem do respeito às instituições. Alguém que agride gratuitamente e desnecessariamente a Comissão de Relações Exteriores e o Senado Federal”, declarou a senadora.

