Direita segue fragmentada e Lula lidera com folga o primeiro turno, mostra BTG/Nexus

247 - A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira indica que a disputa presidencial de 2026 continua concentrada em torno de dois grandes polos políticos. Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva lidera com 42% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar com 34%, os demais pré-candidatos permanecem muito distantes dos dois primeiros colocados.

Segundo o levantamento, Ronaldo Caiado registra 5%, Renan Santos aparece com 4% e Romeu Zema soma 3%. Os demais nomes testados pelo instituto ficam com 1% cada.

Os números sugerem que, ao menos neste momento, a oposição ainda não conseguiu construir uma alternativa capaz de romper a polarização entre o presidente Lula e o campo político identificado com o bolsonarismo.

A pesquisa também reforça essa leitura ao testar cenários de segundo turno. Lula aparece à frente em todos os confrontos avaliados, vencendo Flávio Bolsonaro por 47% a 44%, Romeu Zema por 48% a 38%, Ronaldo Caiado por 47% a 39% e Renan Santos por 48% a 36%.

Realizado entre os dias 26 e 28 de junho com 2.009 entrevistados, o levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%, oferecendo um retrato do cenário eleitoral no início do segundo semestre de 2026.