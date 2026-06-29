Lula lidera no primeiro turno e vence todos os cenários de segundo turno, aponta BTG/Nexus

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece fortalecido na nova rodada da pesquisa BTG/Nexus sobre a eleição presidencial de 2026, divulgada nesta segunda-feira, 29 de junho. Segundo o levantamento, Lula lidera o principal cenário estimulado de primeiro turno com 42% das intenções de voto, contra 34% de Flávio Bolsonaro, abrindo oito pontos de vantagem sobre o herdeiro político do bolsonarismo.

A pesquisa, realizada entre os dias 26 e 28 de junho com 2.009 eleitores, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-08521/2026.

O dado mais expressivo para o Palácio do Planalto é que Lula não apenas lidera o primeiro turno, como também vence todos os cenários de segundo turno testados pela BTG/Nexus. Contra Flávio Bolsonaro, Lula marca 47% a 44%. Contra Romeu Zema, vence por 48% a 38%. Contra Ronaldo Caiado, aparece com 47% a 39%. Contra Renan Santos, registra 48% a 36%.

O resultado indica que Lula chega ao momento pré-eleitoral como o nome mais competitivo da disputa presidencial. No primeiro turno, além de liderar com folga, o presidente se beneficia da fragmentação da direita e do centro-direita, já que Ronaldo Caiado aparece com 5%, Renan Santos com 4%, Romeu Zema com 3%, enquanto os demais nomes testados ficam em 1%.

Outro sinal positivo para Lula está no voto espontâneo. Quando os entrevistados respondem sem a apresentação de nomes, o presidente aparece com 38%, contra 27% de Flávio Bolsonaro. A série histórica mostra crescimento de Lula: ele tinha 32% em março, passou a 33% em abril, 36% em maio, manteve 36% em 15 de junho e chegou agora a 38%.

A pesquisa também mostra força de Lula entre beneficiários do Bolsa Família. Nesse segmento, o presidente chega a 68% no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro cai para 13%, sinalizando ampla vantagem do petista entre os eleitores diretamente alcançados pelas políticas sociais do governo.

No segundo turno contra Flávio Bolsonaro, Lula também demonstra capacidade de preservar seu eleitorado de 2022. Entre os que dizem ter votado nele no segundo turno da última eleição presidencial, 91% declaram voto novamente em Lula numa eventual disputa contra Flávio Bolsonaro.

A vantagem lulista também aparece em segmentos importantes do eleitorado. Contra Flávio Bolsonaro no segundo turno, Lula lidera entre mulheres por 55% a 36%, entre eleitores com 60 anos ou mais por 62% a 33%, entre pessoas com ensino fundamental por 60% a 33%, entre católicos por 53% a 38% e entre eleitores sem religião por 58% a 33%.

O levantamento reforça ainda que, embora a disputa com Flávio Bolsonaro seja polarizada, Lula chega à reta de pré-campanha com vantagens estruturais: lidera no voto espontâneo, lidera no primeiro turno estimulado e vence todos os adversários no segundo turno. Para o campo governista, trata-se de um retrato favorável, sobretudo porque confirma a resiliência eleitoral do presidente mesmo em um ambiente político altamente polarizado.

Em síntese, a pesquisa BTG/Nexus desta segunda-feira aponta Lula como favorito no quadro atual: 42% a 34% no primeiro turno contra Flávio Bolsonaro e vitórias em todos os cenários de segundo turno testados.